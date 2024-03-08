ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт

Крим, П'ятниця 08 березня 2024 09:04
UA EN RU
Партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт Фото: партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь (Крим). Далі її буде перекинуто на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий", для подальшого перекидання її на фронт", - йдеться в повідомленні.

Так партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.

"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення", - додали в "Атеш".

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Сімферополь
NEWS
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США