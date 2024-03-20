Партизани виявили новоприбулих загарбників в окупованому Джанкої (фото)
Українські партизани виявили в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"У Джанкой прибув один із підрозділів східного військового округу. Військовослужбовців прибув забирати камаз з військовим номером 8955вр 25 регіону", - інформують партизани.
Як стверджують в "АТЕШ", даний факт в черговий раз підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу.
"Також на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом "Новосибірськ", що ще раз вказує нам на східний округ", - зазначає український рух опору.
Враховуючи наведену інформацію, партизани припускають, що дані представники ВС РФ, найімовірніше, належать до 24 окремої бригади спеціального призначення.
Діяльність партизан в окупованому Криму
Нещодавно партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.
Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Днями партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.
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