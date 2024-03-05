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Партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму

Крим, Вівторок 05 березня 2024 08:47
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Партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму Фото: партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська, після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому у Гвардійському, нарощують сили ППО в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначається в повідомленні, партизани вивчають засоби ППО на Джанкойському аеродромі.

"Агенти нашого руху постійно вивчають оборону цього стратегічно важливого аеродрому", - зазначають в "АТЕШ".

Рух опору зауважив, що нарощувати протиповітряну оборону на території окупованого півострова загарбники почали після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському.

"Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам", - підсумували в "АТЕШ".

Ситуація в Криму

Сьогодні стало відомо, що у Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.

Нагадаємо, що цієї ночі в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. В мережі повідомляли, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов". Згодом це почали підтверджувати і самі проросійські медіа.

Повідомлялося, що корабель пішов на дно і є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Варто зауважити, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
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