ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Партизани розвідали базу спецназу РФ, який охороняє Кримській міст (фото)

Севастополь, Понеділок 03 листопада 2025 10:44
UA EN RU
Партизани розвідали базу спецназу РФ, який охороняє Кримській міст (фото) Фото: партизани розвідали базу спецназу РФ, який охороняє Кримській міст (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В окупованому Севастополі партизани провели розвідку підрозділу російського спецназу, який відповідає за охорону Керченського (Кримського) мосту. Дані вже передано Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Розвідка спецпідрозділу у Костянтинівській бухті

За даними "АТЕШ", їхні агенти здійснили розвідку території 102-го окремого загону спеціального призначення з боротьби проти підводних диверсійних сил та засобів Чорноморського флоту РФ, який дислокується у Костянтинівській бухті Севастополя.

Під час операції партизани зафіксували переміщення гумового човна з російськими спецпризначенцями, які, ймовірно, поверталися після виконання бойового завдання.

Участь в охороні Кримського мосту

За інформацією з відкритих джерел, цей підрозділ бере безпосередню участь в охороні Керченського мосту, який є ключовим логістичним маршрутом російських військ.

Крім того, агенти "АТЕШ" зафіксували на території частини військовий автомобіль, групу російських військовослужбовців, а також встановили розташування всіх причалів, пункту спостереження, човнів і транспортних засобів усередині бази.

"Поразка цієї військової частини послабить охорону Кримського мосту та знизить присутність окупантів на півострові. Усі дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

Фото: "АТЕШ" розвідали базу спецназу ЧФ РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Розвідка баз окупантів у Криму

Нагадаємо, партизани вже не вперше проводять розвідку біля Керченського мосту у Криму.

Також нещодавно партизани розвідали ремонтну базу в Севастополі, де окупанти розбирають списані автомобілі у для відновлення втрат у техніці. Координати вже передали ЗСУ.

Крім того, у Севастополі агенти партизанського руху виявили командний пункт який координує авіаудари Росії по півдню України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим партизаны Війна в Україні
Новини
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН