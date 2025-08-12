ua en ru
У Криму партизани виявили штаб, який керує ударами по півдню України (фото)

Вівторок 12 серпня 2025 07:45
У Криму партизани виявили штаб, який керує ударами по півдню України (фото)
Автор: Наталія Кава

У Севастополі партизани виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією "АТЕШ", підприємство не лише ремонтує вертольоти для Міністерства оборони РФ, а й стало важливим вузлом військової логістики. Саме тут приймаються ключові рішення щодо вибору цілей та планування бойових вильотів на південь України.

Як зазначили партизани, до командного пункту регулярно прибувають офіцери Військово-космічних сил Росії з Джанкоя та Ростова-на-Дону. На цьому об’єкті координуються авіаудари, обслуговуються екіпажі, а також проходить підготовка та відновлення груп вертольотів.

За словами представників "АТЕШ", наявність цього центру безпосередньо впливає на інтенсивність атак по мирних містах Херсоні, Миколаєві та Запоріжжю.

Всі зібрані дані про персонал, техніку та діяльність об’єкта вже передані Силам оборони України.

Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомили, що десантники кидають позиції у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Також рух повідомив, що російські солдати передають ЗСУ інформацію про дислокацію техніки й штабів армії РФ.

