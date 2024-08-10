Партизани провели розвідку біля Кримського мосту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"ЗС РФ прискорено зміцнюють захист моста системами ППО та баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті", - йдеться у повідомленні.

Вздовж мосту, за даними "АТЕШ", почали виставляти баржі в два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі.

"Всі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів. В останні дні на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", - розповіли партизани.