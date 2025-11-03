Партизаны разведали базу спецназа РФ, который охраняет Крымской мост (фото)
В оккупированном Севастополе партизаны провели разведку подразделения российского спецназа, который отвечает за охрану Керченского (Крымского) моста. Данные уже переданы Силам обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Разведка спецподразделения в Константиновской бухте
По данным "АТЕШ", их агенты провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе против подводных диверсионных сил и средств Черноморского флота РФ, который дислоцируется в Константиновской бухте Севастополя.
Во время операции партизаны зафиксировали перемещение резиновой лодки с российскими спецназовцами, которые, вероятно, возвращались после выполнения боевого задания.
Участие в охране Крымского моста
По информации из открытых источников, это подразделение принимает непосредственное участие в охране Керченского моста, который является ключевым логистическим маршрутом российских войск.
Кроме того, агенты "АТЕШ" зафиксировали на территории части военный автомобиль, группу российских военнослужащих, а также установили расположение всех причалов, пункта наблюдения, лодок и транспортных средств внутри базы.
"Поражение этой воинской части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие оккупантов на полуострове. Все данные переданы Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.
Фото: "АТЕШ" разведали базу спецназа ЧФ РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)
Разведка баз оккупантов в Крыму
Напомним, партизаны уже не впервые проводят разведку возле Керченского моста в Крыму.
Также недавно партизаны разведали ремонтную базу в Севастополе, где оккупанты разбирают списанные автомобили в для восстановления потерь в технике. Координаты уже передали ВСУ.
Кроме того, в Севастополе агенты партизанского движения обнаружили командный пункт, который координирует авиаудары России по югу Украины.