В Криму росіяни розбирають списані авто через нестачу техніки: "Атеш" викрив ремонтну базу
Російські окупанти розбирають списані автомобілі у Севастополі для відновлення втрат у техніці. Партизани розвідали місце та передали координати ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.
Як повідомляють учасники руху, завдяки роботі агентів "АТЕШ" на місцях та фахівців "Кібер АТЕШ" вдалося підтвердити, що окупанти активно забирають списані військові автомобілі та машини подвійного призначення зі складу зберігання у Гагарінському районі міста (координати: 44.5234455, 33.4891989).
За даними партизан, аналіз супутникових знімків показав, що з початку квітня 2025 року з території складу відбуксовано десятки списаних вантажівок, серед яких пожежні машини на базі ЗІЛ-131.
"Ці автомобілі транспортуються на авторемонтні бази, де вони використовуються як «донори» для ремонту пошкодженої на полі бою техніки. Це пряме свідчення серйозних проблем із комплектуючими для автомобілів ЗС РФ на південному напрямку", - розповіли у русі.
Усю зібрану інформацію про ремонтну базу партизани вже передали Силам оборони України для вжиття оперативних заходів.
Фото: партизани розвідали місце, окупанти розбирають списані автомобілі у Севастополі для відновлення втрат у техніці (t.me/atesh_ua)
Активність "Атеш" у Криму
Нагадаємо, українські партизани ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Нещодавно агентурна мережа руху опору "АТЕШ" вже передала українським силам оборони координати двох військових об'єктів росіян в окупованому Севастополі.
Також у Севастополі партизани виявили командний пункт який координує авіаудари Росії по півдню України.
А ще в "АТЕШ" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.