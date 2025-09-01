Партизани "АТЕШ" виявили звалище зіпсованої військової техніки окупантів під Севастополем

Члени руху спротиву окупантам "АТЕШ" показали звалище застарілої військової техніки. Багато машин давно виведені з ладу і стоять у відкритому полі без охорони.

Партизани ідентифікували звалище як військово-технічну стоянку Чорноморського флоту РФ у Криму. "Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана. Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні", - ідеться у повідомленні "АТЕШ". Флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів і слабкість військової машини ворога. "Подібні місця показують реальний стан окупантів", - упевнені в русі спротиву.