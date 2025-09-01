Партизани "АТЕШ" виявили звалище зіпсованої військової техніки окупантів під Севастополем
Члени руху спротиву окупантам "АТЕШ" показали звалище застарілої військової техніки. Багато машин давно виведені з ладу і стоять у відкритому полі без охорони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Партизани ідентифікували звалище як військово-технічну стоянку Чорноморського флоту РФ у Криму.
"Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана. Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні", - ідеться у повідомленні "АТЕШ".
Флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів і слабкість військової машини ворога.
"Подібні місця показують реальний стан окупантів", - упевнені в русі спротиву.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше агенти руху "АТЕШ" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Вона використовується для транспортування пального, військової техніки та комплектуючих на військові заводи в центральних регіонах Росії. Руйнування системи управління рухом призводить до збоїв у графіку та затримок постачань. Це підриває стабільність усієї логістичної мережі армії РФ.
Також агенти руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.
В ніч на 24 серпня партизани "АТЕШ" знищили трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.