ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Партизаны "АТЕШ" обнаружили свалку испорченной военной техники оккупантов под Севастополем

Крым, Понедельник 01 сентября 2025 08:00
UA EN RU
Партизаны "АТЕШ" обнаружили свалку испорченной военной техники оккупантов под Севастополем Иллюстративное фото: под Севастополем обнаружили свалку ржавой российской военной техники (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Члены движения сопротивления оккупантам "АТЕШ" показали свалку устаревшей военной техники. Многие машины давно выведены из строя и стоят в открытом поле без охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны идентифицировали свалку как военно-техническую стоянку Черноморского флота РФ в Крыму.

"То, что мы там увидели, шокирует: почти вся техника устаревшая, неподвижная и заброшенная. Это наглядно показывает, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Флот пытается сохранить хоть какие-то возможности, используя старую технику как резерв, но это лишь демонстрирует полное истощение ресурсов и слабость военной машины врага.

"Подобные места показывают реальное состояние оккупантов", - уверены в движении сопротивления.

Как сообщало РБК-Украина, ранее агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Он используется для транспортировки горючего, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.

Также агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

В ночь на 24 августа партизаны "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Войска РФ
Новости
ISW о новой волне пропаганды РФ против Европы: Кремль снова пугает ядерной войной
ISW о новой волне пропаганды РФ против Европы: Кремль снова пугает ядерной войной
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим