Члены движения сопротивления оккупантам "АТЕШ" показали свалку устаревшей военной техники. Многие машины давно выведены из строя и стоят в открытом поле без охраны.

Партизаны идентифицировали свалку как военно-техническую стоянку Черноморского флота РФ в Крыму. "То, что мы там увидели, шокирует: почти вся техника устаревшая, неподвижная и заброшенная. Это наглядно показывает, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне", - говорится в сообщении "АТЕШ". Флот пытается сохранить хоть какие-то возможности, используя старую технику как резерв, но это лишь демонстрирует полное истощение ресурсов и слабость военной машины врага. "Подобные места показывают реальное состояние оккупантов", - уверены в движении сопротивления.