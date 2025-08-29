Партизани "АТЕШ" зірвали залізничні перевезення для військових заводів в тилу РФ

В глибині Росії партизани паралізували залізницю, якою постачалося пальне та техніка для військових заводів. Вони показали, що безпечних місць для окупантів не лишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу. Залізнична мережа Костроми використовується для транспортування пального, військової техніки та комплектуючих на військові заводи в центральних регіонах Росії. Руйнування системи управління рухом призводить до збоїв у графіку та затримок постачань. Це підриває стабільність усієї логістичної мережі армії РФ. "Кострома - це не прикордонний регіон, а глиб Росії. Тим відчутніший удар: ворог переконував себе, що тут йому нічого не загрожує. Але тепер під ногами окупантів палає земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці", - зазначають в "АТЕШ".