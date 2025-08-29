Партизани "АТЕШ" зірвали залізничні перевезення для військових заводів в тилу РФ
В глибині Росії партизани паралізували залізницю, якою постачалося пальне та техніка для військових заводів. Вони показали, що безпечних місць для окупантів не лишилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агенти руху "АТЕШ" провели операцію на залізничній гілці в Костромі, знищивши релейну шафу.
Залізнична мережа Костроми використовується для транспортування пального, військової техніки та комплектуючих на військові заводи в центральних регіонах Росії. Руйнування системи управління рухом призводить до збоїв у графіку та затримок постачань. Це підриває стабільність усієї логістичної мережі армії РФ.
"Кострома - це не прикордонний регіон, а глиб Росії. Тим відчутніший удар: ворог переконував себе, що тут йому нічого не загрожує. Але тепер під ногами окупантів палає земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці", - зазначають в "АТЕШ".
"АТЕШ" постійно завдають ударів по логістиці ворога
У липні партизани влаштували диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. Унаслідок чого було порушено постачання зброї та техніки з тульських заводів на фронт.
Також агенти руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.
Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізької області.
В ніч на 24 серпня партизани "АТЕШ" вивели з ладу логістику окупантів на півдні Російської Федерації: було знищено трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Саме цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.