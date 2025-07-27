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Хаос на рейках: "АТЕШ" вивели з ладу залізничну гілку РФ на Запорізькому напрямку

Неділя 27 липня 2025 09:08
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Хаос на рейках: "АТЕШ" вивели з ладу залізничну гілку РФ на Запорізькому напрямку Фото: АТЕШ паралізував залізничне постачання РФ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Залізницю окупантів паралізовано. "АТЕШ" провів диверсію на важливому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху опору "АТЕШ", який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.

Як повідомляють у русі, внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення.

Через це затрималися поставки пального та військових вантажів, які прямували до Мелітополя - одного з головних логістичних центрів окупаційних сил.

Фото: партизани підірвали залізницю окупантів (t.me/atesh_ua)

Затримки у постачанні ресурсів можуть критично вплинути на здатність російських військ утримувати позиції на півдні.

Прицільні удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють порушити логістику ворога й створюють хаос у його тилу.

Операції "АТЕШ"

Останнім часом "АТЕШ" регулярно публікує дані про стратегічні об’єкти РФ.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

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