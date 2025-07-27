Хаос на рейках: "АТЕШ" вивели з ладу залізничну гілку РФ на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху опору "АТЕШ", який діє в тилу ворога, влаштував диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.

Як повідомляють у русі, внаслідок підриву релейної шафи було пошкоджено інфраструктуру, що порушило залізничне сполучення.

Через це затрималися поставки пального та військових вантажів, які прямували до Мелітополя - одного з головних логістичних центрів окупаційних сил.

Фото: партизани підірвали залізницю окупантів (t.me/atesh_ua)

Затримки у постачанні ресурсів можуть критично вплинути на здатність російських військ утримувати позиції на півдні.

Прицільні удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють порушити логістику ворога й створюють хаос у його тилу.