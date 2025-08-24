Партизани вивели з ладу залізничну інфраструктуру на півдні РФ (відео)
Рух спротиву "АТЕШ" вивів з ладу логістику окупантів на півдні Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Було знищено трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. За даними "АТЕШ", саме цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.
"Дана диверсія - це знак для путінського режиму, що скоро настане його кінець. Ми продовжуємо бити по логістиці російських військ по всій країні. Все більше людей, які не згодні з діями чинної влади, приєднуються до нас", - зазначили в "АТЕШ".
Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" розвідали ключові бази росіян у тимчасово окупованому Севастополі у Круглій та Графській бухтах.
Окрім того, нещодавно партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він знаходиться на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".