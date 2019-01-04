Партия Терезы Мэй не поддерживает ее соглашение с ЕС о Brexit

Фото: Тереза Мэй (nato.int)

Терезе Мэй нужные 318 голосов депутатов, чтобы утвердить в парламенте сделку, которую она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года

Большинство членов британской Консервативной партии выступают против соглашения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Брюсселем и предпочитают оставить ЕС без соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Терезе Мэй нужные 318 голосов депутатов, чтобы утвердить в парламенте сделку, которую она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Однако 117 из 317 депутатов-консерваторов проголосовали против него во время рассмотрения вотума недоверия 12 декабря.

Напомним, глава МИД Великобритании заявлял, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй найдет способ склонить британский парламент к принятию соглашения относительно Brexit.

Добавим, 30 декабря министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом.

Также сообщалось, что по словам лидера Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом, Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты относительно Brexit. Дискуссия продлится с 9 по 11 января. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования за соглашение о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что рост финансовой нагрузки на Германию в Евросоюзе неизбежно в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза.