Партія Терези Мей не підтримує її угоду з ЄС щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (nato.int)

Терезі Мей потрібні 318 голосів депутатів, щоб затвердити в парламенті угоду, яку вона уклала з Брюсселем у листопаді минулого року

Більшість членів британської Консервативної партії виступають проти угоди прем'єр-міністра Британії Терези Мей з Брюсселем і вважають за краще залишити ЄС без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Терезі Мей потрібні 318 голосів депутатів, щоб затвердити в парламенті угоду, яку вона уклала з Брюсселем у листопаді минулого року. Проте 117 з 317 депутатів-консерваторів проголосували проти неї під час розгляду вотуму недовіри 12 грудня.

Нагадаємо, глава МЗС Британії заявляв, що прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей знайде спосіб схилити британський парламент до ухвалення угоди щодо Brexit.

Додамо, 30 грудня міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом.

Також повідомлялося, що за словами лідера Консервативної партії в британському парламенті Андреа Ледсом, Палата представників Великобританії 9 січня відновить дебати щодо Brexit. Дискусія триватиме з 9 по 11 січня. У той же час, вона не назвала конкретної дати голосування за угоду про вихід Британії з ЄС у парламенті.

Крім того, єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявляв, що зростання фінансового навантаження на Німеччину в Євросоюзі неминуче у випадку виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.