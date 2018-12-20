В парламенте Британии назвали дату возобновления дебатов по Brexit

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Дискуссия будет длиться с 9 по 11 января

Лидер Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом заявила, что Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты относительно Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как она отметила, дискуссия будет длиться с 9 по 11 января. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению с Brexit после 14 января. Она добавила, что если парламент отвергнет эту сделку, то другого соглашения уже не будет.

Мэй заявила, что возможное проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза может нанести непоправимый вред политике правительства.

Напомним, консерваторы готовят новый референдум с Brexit за спиной у Мэй. Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что Великобритания и Европейский союз должны подготовиться ко второму референдуму по Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Британии из ЕС.

До этого Совет Европейского союза отказалась от повторных переговоров об уступках относительно процедуры выхода Британии из ЕС.