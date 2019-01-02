Мэй найдет способ провести сделку по Brexit через парламент, - глава британского МИД

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Парламент Британии начнет рассмотрение правительственного плана выхода королевства из ЕС 7 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй найдет способ склонить британский парламент к принятию соглашения относительно Brexit. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, "когда Тереза Мэй вернется с теми гарантиями, которые она хочет получить от ЕС, что соглашение не приведет к тому, что мы застрянем в таможенном союзе, я думаю, она найдет способ провести это соглашение через парламент".

Отметим, парламент Великобритании начнет рассмотрение правительственного плана выхода королевства из Европейского союза 7 января, а голосование должно состояться после 14 января.

Напомним, 30 декабря министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом.

Также сообщалось, что по словам лидера Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом, Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты относительно Brexit. Дискуссия продлится с 9 по 11 января. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования за соглашение о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что рост финансовой нагрузки на Германию в Евросоюзе неизбежно в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза.