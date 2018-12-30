Британський министр допускает остановку процесса Brexit

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Фокс не уверен в поддержке парламентом правительственного плана Brexit

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фокс, отметил, что не уверен в поддержке парламентом правительственного плана Brexit. По словам Фокса, вероятность того, что процесс Brexit может быть остановлен составляет "50 на 50".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Также сообщалось, что по словам лидера Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом, Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты относительно Brexit. Дискуссия будет длиться с 9 по 11 января. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что рост финансовой нагрузки на Германию в Евросоюзе неизбежно в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза.