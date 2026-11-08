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На ЗАЕС стався вже 16-й блекаут від початку року, станція працює на генераторах

09:20 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
На ЗАЕС стався вже 16-й блекаут від початку року, станція працює на генераторах Фото: на Запорізькій АЕС стався вже 16-й блекаут від початку року (Getty Images)
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Запорізька атомна електростанція вночі 8 листопада залишилася без зовнішнього живлення. Це вже 16-й блекаут від початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою.

Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

В "Енергоатомі" зазначили, що це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.

"Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора - НАЕК "Енергоатом", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, у вересні ми повідомляли, що тимчасово окупована Запорізька АЕС залишається у складній безпековій ситуації. На станції падає рівень води у ставку-охолоджувачі, а регулярні знеструмлення загрожують тривалим блекаутом.

Зазначимо, що після окупації ЗАЕС російські окупанти використовують територію станції у військових цілях. Зокрема, на території об'єкта розміщують озброєння та військове обладнання, а також запускають ударні безпілотники.

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