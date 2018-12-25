Мэй призвала британский парламент одобрить соглашение по Brexit

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Премьер-министр Великобритании обратилась к парламентариям с рождественским посланием

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в ее рождественском послании, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

По мнению британского премьера, чем быстрее парламентарии проголосуют за "нужный проект соглашения о Brexit", тем раньше правительство сможет сосредоточиться на других важных вещах, например, "построению страны, которая работает для всех".

Ранее лидер Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом заявила, что Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты по Brexit. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Напомним, в своем рождественском обращении к вооруженным силам страны премьер-министр Британии Тереза Мэй поблагодарила их за защиту от Российской Федерации (РФ) и преданность стране.