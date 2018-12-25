Мэй призвала британский парламент одобрить соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании обратилась к парламентариям с рождественским посланием
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в ее рождественском послании, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.
По мнению британского премьера, чем быстрее парламентарии проголосуют за "нужный проект соглашения о Brexit", тем раньше правительство сможет сосредоточиться на других важных вещах, например, "построению страны, которая работает для всех".
Ранее лидер Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом заявила, что Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты по Brexit. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС в парламенте.
Напомним, в своем рождественском обращении к вооруженным силам страны премьер-министр Британии Тереза Мэй поблагодарила их за защиту от Российской Федерации (РФ) и преданность стране.