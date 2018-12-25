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Мэй призвала британский парламент одобрить соглашение по Brexit

Новости » Политика    25.12.2018 - 02:31
Мэй призвала британский парламент одобрить соглашение по Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Премьер-министр Великобритании обратилась к парламентариям с рождественским посланием

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом говорится в ее рождественском послании, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

По мнению британского премьера, чем быстрее парламентарии проголосуют за "нужный проект соглашения о Brexit", тем раньше правительство сможет сосредоточиться на других важных вещах, например, "построению страны, которая работает для всех".

Ранее лидер Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом заявила, что Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты по Brexit. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по соглашению о выходе Британии из ЕС в парламенте.

Напомним, в своем рождественском обращении к вооруженным силам страны премьер-министр Британии Тереза Мэй поблагодарила их за защиту от Российской Федерации (РФ) и преданность стране.

Глава Минобороны Британии хотел сместить Терезу Мэй, - The Times В парламенте Британии назвали дату возобновления дебатов по Brexit
Новости Украины ВеликобританияТереза МэйBrexit
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