В случае Brexit возрастет финансовая нагрузка на Германию, - еврокомиссар

Фото: Гюнтер Эттингер (flickr.com)

В то же время Эттингер не исключает, что британские парламентарии не договорятся о Brexit

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что рост финансовой нагрузки на Германию в Евросоюзе неизбежно в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Еврокомиссар предупредил, если Лондон не отнесется серьезно к своим обязанностям как страны-донора в ЕС до конца бюджетного 2019 года, Германии придется доплачивать "трехзначные миллионные суммы", чтобы перекрыть дыру в бюджете Евросоюза.

В то же время Эттингер не исключает, что британские парламентарии не договорятся о Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза.

Ранее Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению с Brexit 14 января. Она добавила, что если парламент отвергнет эту сделку, то другого соглашения уже не будет.

РБК-Украина сообщало, что консерваторы готовят новый референдум с Brexit за спиной у Мэй. Консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии с предложением создать межпартийную коалицию для нового голосования по Brexit.