Парламентські вибори у Молдові та план Трампа щодо Гази: новини за 29 вересня

У Молдові на парламентських виборах перемогу зі значним відривом здобула партія президентки Майї Санду. А Білий дім показав план президента США Дональда Трампа щодо Сектору Газа.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 29 вересня - у матеріалі РБК-Україна .

Європа має усвідомити, що вже перебуває у стані війни, - Туск

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, прем'єр Польщі Дональд Туск окреслив виклики безпеки, з якими стикається Європа, заявивши, що "найбільше і найважливіше завдання наших лідерів сьогодні - змусити інших людей, усю західну, трансатлантичну спільноту усвідомити: це війна".

"Ми цього не хотіли, це іноді дивно - війна нового типу, але все ж війна", - наголосив польський прем'єр.

Україна планує продавати надлишкову зброю: Зеленський озвучив, куди буде експорт

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.

"На Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені", - сказав він.

Пентагон хоче подвоїти виробництво ракет для можливої війни з Китаєм, - WSJ

Як наголошується в публікації видання, Пентагон планує значно збільшити виробництво ракет і бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.

Подвоєння виробництва є частиною зусиль США зі зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів і нарощування ланцюжків поставок.

Вибори в Молдові: 100% голосів підрахували, Санду зробила першу заяву

За результатами обробки 100% голосів на парламентських виборах проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Молдови Маї Санду обійшла проросійський Патріотичний блок із 50,17% проти 24,18%.

Санду вже провела пресконференцію щодо результатів виборів. Вона зазначила, що громадяни Молдови "ухвалили рішення за Молдову, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва".

"Я рада, що наш європейський шлях у безпеці. Майбутній уряд зобов'язаний працювати з такою самою турботою для кожного громадянина, незалежно від того, як вони проголосували", - додала Санду.

Німеччина озвучила терміни передачі Україні двох систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час Варшавського безпекового форуму, що його країна планує передати Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot до кінця 2025 року.



Він також нагадав, що Берлін уже передав Києву три системи Patriot.

Угорщина заборонила 12 українських новинних видань: список

Про це написав міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. У такий спосіб країна "відповіла" на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

До списку увійшли hromadske, ТСН, "Обозреватель", "Українська правда", "Європейська правда" NV, LB. ua, Insider INFO, UA Online, а також низка закарпатських видань: "Анонс Закарпаття", "Закарпаття онлайн" та Ungvar. uz.

Ракети "Нептун" вдарили по заводу "Електродеталь" на Брянщині

Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ.

У Військово-Морських силах заявили, що по "Електродеталі" били "Нептунами".

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь”. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - сказано у повідомленні.

Білий дім показав план Трампа щодо Сектора Газа

План передбачає перетворення Гази на "дерадикалізовану зону, вільну від терору, яка не становить загрози для своїх сусідів", а також те, що "Газа буде перебудована на благо народу".

"Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, війна негайно припиниться. Ізраїльські війська відступлять до узгодженої лінії, щоб підготуватися до звільнення заручників", - йдеться в документі.