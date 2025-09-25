США відвертаються від України? Туск розкритикував заяву Трампа про території

Заява президента США Дональда Трампа про звільнення Україною окупованих територій може свідчити про його намір перекласти відповідальність за закінчення війни на ЄС

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у себе в X (колишній Twitter).

"За цим дивним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", - написав Туск.

Польський прем'єр нагадав про заяву Трампа щодо здатності України повернути всю свою територію за підтримки Європейського Союзу.

Заява Трампа про повернення територій

Нещодавно американський лідер заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані території за підтримки ЄС і потім "піти ще далі".

Таку заяву Трамп зробив після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією України і РФ. За його словами, для відновлення територіальної цілісності України необхідні "час, терпіння, фінансова підтримка ЄС і, зокрема, НАТО".

Президент США наголосив, що країна-агресорка вже три з половиною роки безцільно воює, хоча, на його думку, "справжня військова сила" перемогла б за тиждень. Він також заявив, що Росія схожа на "паперового тигра" (не становить загрози, хоча має загрозливий вигляд).

Крім того, Трамп зауважив, що у Росії великі економічні проблеми, тому Україні необхідно діяти зараз. Він також повідомив, що США і надалі постачатимуть зброю НАТО, яка використовуватиме її на власний розсуд.

Заява Трампа про здатність України звільнити свою землю від загарбників пролунала після його зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Український лідер розповів американському колезі про успіхи ЗСУ - цього місяця було звільнено 360 квадратних кілометрів території, яку перебувала під контролем окупантів. Зеленський також заявив, що українські захисники оточили 1000 російських солдатів і Україна розраховує їх обміняти.

Також ми писали, що Трамп своєю заявою про здатність України повернути території за допомоги ЄС міг натякнути, що він віддаляється від питання війни.