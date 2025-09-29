Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"

Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ “Карачевский завод “Електродеталь”, - повідомили в Генштабі.

Відомо, що дальність польоту виробів - понад 240 кілометрів.

Фото: після атаки на заводі спалахнула пожежа (t.me/GeneralStaffZSU)

Водночас, у Військово-Морських силах заявили, що по "Електродеталі" били "Нептунами".

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь”. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - сказано у повідомленні.

За даними ГШ, що Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.

Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях Росії.

"Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", - додали в ЗСУ.

Повідомляється, що після удару на заводі заявили про вибухи та пожежу на території об’єкта.

"Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - підсумували в Генштабі.

Фото: у Військово-морських силах додали, що знищуватимуть воєнну машину Кремля (t.me/ukrainian_navy)