ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"

Карачев, Понеділок 29 вересня 2025 12:13
UA EN RU
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни" Фото: завод виготовляє деталі для військових потреб (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

Україна підтвердила ураження заводу "Електродеталь" в Брянській області, який виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ “Карачевский завод “Електродеталь”, - повідомили в Генштабі.

Відомо, що дальність польоту виробів - понад 240 кілометрів.

Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в &quot;Електродеталь&quot; поцілили &quot;Нептуни&quot;Фото: після атаки на заводі спалахнула пожежа (t.me/GeneralStaffZSU)

Водночас, у Військово-Морських силах заявили, що по "Електродеталі" били "Нептунами".

"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь”. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - сказано у повідомленні.

За даними ГШ, що Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.

Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях Росії.

"Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", - додали в ЗСУ.

Повідомляється, що після удару на заводі заявили про вибухи та пожежу на території об’єкта.

"Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - підсумували в Генштабі.

Фото: у Військово-морських силах додали, що знищуватимуть воєнну машину Кремля (t.me/ukrainian_navy)

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня був атакований Карачевський завод "Електродеталь". Після удару на території заводу пролунали вибухи, внаслідок яких спалахнула пожежа.

В "Центрі протидії дезінформації" пояснили, чим був важливий удар по заводу "Електродеталь" в Брянській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Генштаб ВСУ
Новини
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен