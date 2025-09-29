ua en ru
Партія Санду перемогла на виборах у Молдові: яка реакція України та світу

Молдова, Понеділок 29 вересня 2025 11:59
Партія Санду перемогла на виборах у Молдові: яка реакція України та світу Фото: Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Наразі вже відомо, що перемогу, зі значним відривом, отримала партія "Дія і солідарність" (PAS - ред.) президентки Майї Санду.

РБК-Україна розповідає, як у світі реагують на результати виборів у Молдові.

Результати виборів

ЦВК опрацювала 99,91% протоколів - це близько 1,5 млн бюлетенів. Електоральний поріг проходять 5 партій і блоків.
Партія Санду перемогла на виборах у Молдові: яка реакція України та світу

"Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 50,16% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,19% виборців.

Блок "Альтернатива" отримав 7,97% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6,2% і партія "Демократія вдома" - набрала 5,62%.
Партія Санду перемогла на виборах у Молдові: яка реакція України та світу

Реакція України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже провів розмову з головою парламенту Республіки Молдова Ігорем Гросу.

"Насамперед привітав його з переконливою перемогою демократичних та європейських сил на парламентських виборах. Це чіткий вибір народу Молдови - за демократію, свободу та європейське майбутнє. Спроби Путіна нав’язати інший сценарій зазнали поразки", - написав Стефанчук.

Він також запросив Гросу відвідати Україну, щоб поглибити співпрацю країн вже у двосторонньому форматі.

Зеленський

Як пише The Guardian, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському форумі з безпеки також відреагував на вибори у Молдові.

"Росія не змогла дестабілізувати Молдову, і її підривний вплив не поширюватиметься далі на Європу", - сказав він.

За його словами, Росія не змогла дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив її стабільності та корупцію всіх, кого тільки могла

Реакція світу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала проєвропейський уряд Молдови з переобранням.

"Молдова, ви зробили це знову. Жодна спроба посіяти страх чи розкол не може порушити вашу рішучість. Ви чітко дали зрозуміти свій вибір: Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо стояти з вами на кожному кроці. Майбутнє за вами", - написала вона.

Президент Європейської Ради Антоніу Коста приєднався до вітань, зазначивши що результати виборів - це чітке повідомлення народу Молдови.

"Народ Молдови висловився, і їхнє повідомлення є гучним і чітким. Вони обрали демократію, реформи та європейське майбутнє, перед обличчям тиску та втручання з боку Росії. ЄС стоїть з Молдовою. Кожен крок шлях", - написав він.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що задоволений результатом і що "воля молдавського народу перемогла".

"Попри перешкоди та тиск, волевиявлення молдавського народу перемогло. Франція підтримує Молдову в її прагненні до європейських прагнень і свободи та суверенітет", - заявив він.

Детально про те, як минули вибори та що тепер чекає Санду - читайте у матеріалі РБК-Україна "Молдова обирає Європу. Як Санду розгромила проросійські сили і що це означає".

