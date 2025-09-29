Звільнення заручників і амністія для ХАМАС: Білий дім показав план Трампа щодо Гази

США підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС. Він складається з 20 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X Rapid Response 47 .

План Трампа передбачає, що Газа має перетворитися на "дерерадикалізовану зону без тероризму і загроз для сусідів", а також пройти масштабне відновлення для блага жителів.

Згідно з пропозицією, якщо обидві сторони погодяться, війну буде негайно припинено. Ізраїльські сили відійдуть на узгоджену лінію для підготовки до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаударами та артобстрілами, будуть заморожені до виконання умов поетапного виведення військ.

Звільнення заручників та обмін

Протягом 72 годин після ухвалення угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.

Після цього Ізраїль звільнить 250 ув'язнених із довічними термінами і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включно з жінками і дітьми.

За кожного загиблого ізраїльського заручника буде повернуто останки 15 палестинців.

Амністія і допомога

Члени ХАМАС, згодні на мирне співіснування і роззброєння, отримають амністію. Тим, хто побажає покинути Газу, нададуть безпечний виїзд.

Після підписання угоди в Сектор Газа надійде масштабна гуманітарна допомога: відновлення водопостачання, електропостачання, роботи лікарень, пекарень. Доставку буде організовано через ООН, Червоний Півмісяць та інші міжнародні організації.

Управління та "Рада миру"

Сектором Газа тимчасово керуватиме аполітичний палестинський комітет під наглядом міжнародного органу - "Ради миру". Її очолить президент США Дональд Трамп, а також туди увійдуть інші світові лідери, включно з колишнім прем'єром Британії Тоні Блером.

Буде розроблено економічний план відновлення Гази, що включає створення спеціальної економічної зони з пільговими тарифами.

Залишати Газу нікого змушувати не будуть, охочі зможуть вільно виїхати і повернутися. Людей заохочуватимуть залишатися і будувати краще майбутнє в Газі.

Роззброєння і безпека

ХАМАС та інші угруповання відмовляться від управління Газою. Уся військова інфраструктура має бути знищена під контролем незалежних спостерігачів.

США і партнери створять Тимчасові міжнародні сили стабілізації (ISF), які займуться навчанням палестинської поліції і забезпеченням безпеки спільно з Ізраїлем і Єгиптом.

Майбутнє статусу Гази

Ізраїль не буде окупувати або анексувати Газу. Виведення ЦАХАЛу відбуватиметься в міру встановлення контролю ISF.

Якщо ХАМАС відкине пропозицію, гуманітарну допомогу і програми відновлення буде реалізовано тільки в "зонах без тероризму".

Політичний горизонт

У перспективі США планують діалог між Ізраїлем і палестинцями, щоб виробити шлях до палестинського самовизначення і державності.