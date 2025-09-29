Угорщина заборонила 12 українських новинних видань: список

Угорщина заборонила 12 українських новинних видань. Будапешт пішов на цей крок у відповідь на заборону Україною двох проросійських угорських видань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляша в Facebook .

Він написав, що Україна заблокувала угорські новинні сайти Origo та Demokrata. За його словами, це сталося, оскільки "вони наважилися критично висловлюватися щодо політики санкцій проти Росії, військової підтримки України, а також наважилися зобразити Євросоюз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації".

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив Гуляш.

Це стосується наступних видань:

tsn.ua oboz.ua anons-zak.com.ua ungvar.uz.ua zakarpattya.net.ua pravda.com.ua hromadske.ua nv.ua lb.ua insiderinfo.com.ua uaonline.com.ua eurointegration.com.ua

"А якщо хтось прагне цензури, то краще було б обмежити втручання Сороса та його соратників у внутрішню політику суверенних країн, а не вільне висловлювання думок з цього приводу", - йдеться у дописі Гуляша.