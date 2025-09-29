ua en ru
Угорщина заборонила 12 українських новинних видань: список

Угорщина, Понеділок 29 вересня 2025 15:31
Угорщина заборонила 12 українських новинних видань: список
Автор: Валерій Ульяненко

Угорщина заборонила 12 українських новинних видань. Будапешт пішов на цей крок у відповідь на заборону Україною двох проросійських угорських видань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляша в Facebook.

Він написав, що Україна заблокувала угорські новинні сайти Origo та Demokrata. За його словами, це сталося, оскільки "вони наважилися критично висловлюватися щодо політики санкцій проти Росії, військової підтримки України, а також наважилися зобразити Євросоюз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації".

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив Гуляш.

Це стосується наступних видань:

  1. tsn.ua
  2. oboz.ua
  3. anons-zak.com.ua
  4. ungvar.uz.ua
  5. zakarpattya.net.ua
  6. pravda.com.ua
  7. hromadske.ua
  8. nv.ua
  9. lb.ua
  10. insiderinfo.com.ua
  11. uaonline.com.ua
  12. eurointegration.com.ua

"А якщо хтось прагне цензури, то краще було б обмежити втручання Сороса та його соратників у внутрішню політику суверенних країн, а не вільне висловлювання думок з цього приводу", - йдеться у дописі Гуляша.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що розвідувальний дрон Угорщини літав над Закарпаттям та вишукував місця розташування оборонної промисловості. Генштаб ЗСУ продемонстрував докази порушення повітряного простору України.

У відповідь на це міністерство оборони Угорщини почало брехати, що угорські дрони нібито не літали над Україною і жодних порушень не було.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський пообіцяв значно жорсткішу відповідь України наступного разу на таку провокацію. Він наголосив, що Угорщина робить "дуже небезпечні речі, передусім для себе".

