Парламентские выборы в Молдове и план Трампа по Газе: новости за 29 сентября

В Молдове на парламентских выборах победу со значительным отрывом одержала партия президента Майи Санду. А Белый дом показал план президента США Дональда Трампа по Сектору Газа.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 29 сентября - в материале РБК-Украина .

Европа должна осознать, что уже находится в состоянии войны, - Туск

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, премьер Польши Дональд Туск очертил вызовы безопасности, с которыми сталкивается Европа, заявив, что "самая большая и самая важная задача наших лидеров сегодня - заставить других людей, все западное, трансатлантическое сообщество осознать: это война".

"Мы этого не хотели, это иногда странно - война нового типа, но все же война", - подчеркнул польский премьер.

Украина планирует продавать избыточное оружие: Зеленский озвучил, куда будет экспорт

Президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.

"На Ставке были доклады по дальнобойным нашим потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", - сказал он.

Пентагон хочет удвоить производство ракет для возможной войны с Китаем, - WSJ

Как отмечается в публикации издания, Пентагон планирует значительно увеличить производство ракет и боевых средств, чтобы подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Китаем.

Удвоение производства является частью усилий США по укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военные и оборонные подрядчики рассматривают необходимость масштабного расширения производственных мощностей, модернизации заводов и наращивания цепочек поставок.

Выборы в Молдове: 100% голосов подсчитали, Санду сделала первое заявление

По результатам обработки 100% голосов на парламентских выборах проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Молдовы Майи Санду обошла пророссийский Патриотический блок с 50,17% против 24,18%.

Санду уже провела пресс-конференцию по результатам выборов. Она отметила, что граждане Молдовы "приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва".

"Я рада, что наш европейский путь в безопасности. Будущее правительство обязано работать с такой же заботой для каждого гражданина, независимо от того, как они проголосовали", - добавила Санду.

Германия озвучила сроки передачи Украине двух систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время Варшавского форума по безопасности, что его страна планирует передать Украине две системы противовоздушной обороны Patriot до конца 2025 года.



Он также напомнил, что Берлин уже передал Киеву три системы Patriot.

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список

Об этом написал министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш. Таким образом страна "ответила" на запрет двух пророссийских венгерских венгерских изданий в Украине.

В список вошли hromadske, ТСН, "Обозреватель", "Украинская правда", "Европейская правда" NV, LB. ua, Insider INFO, UA Online, а также ряд закарпатских изданий: "Анонс Закарпатья", "Закарпатье онлайн" и Ungvar. uz.

Ракеты "Нептун" ударили по заводу "Электродеталь" на Брянщине

Украина подтвердила поражение завода "Электродеталь" в Брянской области, который производит продукцию для военных нужд армии РФ.

В Военно-Морских силах заявили, что по "Электродетали" били "Нептунами".

"Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь". Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага", - сказано в сообщении.

Белый дом показал план Трампа по Сектору Газа

План предусматривает превращение Газы в "дерадикализованную зону, свободную от террора, которая не представляет угрозы для своих соседей", а также то, что "Газа будет перестроена на благо народа".

"Если обе стороны согласятся на это предложение, война немедленно прекратится. Израильские войска отступят к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников", - говорится в документе.