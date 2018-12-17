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В британском парламенте голосование по Brexit состоится после 14 января, - Мэй

Новости » Политика    17.12.2018 - 18:30
В британском парламенте голосование по Brexit состоится после 14 января, - Мэй
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

За неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит прения по этому соглашению

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после 14 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Мэй отметила, что за неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит прения по этому соглашению. Она добавила, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

Напомним, Мэй заявила, что возможное проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза может нанести непоправимый ущерб политике правительства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй. Консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии с предложением создать межпартийную коалицию для нового голосования по Brexit.

Добавим, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что Великобритания и Европейский союз должны подготовиться к второму референдуму за Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Британии из ЕС.

Лондон и Брюссель должны готовиться к новому референдуму по Brexit, - экс-премьер Британии ЕС отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit
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