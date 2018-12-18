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Около 3500 военных будут наготове в случае Brexit без соглашения, - министр обороны Британии

Новости » Политика    18.12.2018 - 21:16
Около 3500 военных будут наготове в случае Brexit без соглашения, - министр обороны Британии
Иллюстративное фото (MaxPixel)

Около 3500 служащих в состоянии готовности для поддержки любого государственного ведомства

Около 3500 военнослужащих будут в режиме готовности, чтобы помочь правительству устранить любые сбои в случае Brexit. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

"Мы получим 3500 служащих в состоянии готовности - в частности регулярных и резервных - для поддержки любого государственного ведомства в любых случаях, которые им могут потребоваться", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению с Brexit после 14 января.

Мэй отметила, что за неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит дебаты по этому соглашению. Она добавила, что если парламент отвергнет эту сделку, то другого соглашения уже не будет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что консерваторы готовят новый референдум с Brexit за спиной у Мэй. Консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии с предложением создать межпартийную коалицию для нового голосования по Brexit.

Добавим, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что Великобритания и Европейский союз должны подготовиться к второму референдуму за Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Британии из ЕС.

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