Лондон и Брюссель должны готовиться к новому референдуму по Brexit, - экс-премьер Британии

Фото: Тони Блэр (facebook.com/tony.blair)

По мнению Блэра, лидеры ЕС должны предложить реформу блока, которая стимулировала бы Британию в нем остаться

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Британия и Европейский союз должны подготовиться ко второму референдуму по Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Британии из ЕС . Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Менее чем за четыре месяца до Brexіt, премьер-министр Тереза ​​Мэй отменила парламентское голосование по выходе Британии из ЕС. По мнению Блэра, лидеры ЕС должны предложить реформу блока, которая стимулировала бы Британию в нем остаться.

"Мы знаем варианты по Brexit. Парламент должен избрать один из них. Если он не сможет выбрать, значит, нужно снова отдать все решения народа", - заявил он.

Напомним, Совет Европейского союза отказался от повторных переговоров об уступках относительно процедуры выхода Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе в четверг, 13 декабря, состоится специальная встреча лидеров стран Европейского союза относительно соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit).

Отметим, официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что правительство позже назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января.