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ЕС отказал Мэй в повторных переговорах о Brexit

Новости » Политика    14.12.2018 - 04:29
ЕС отказал Мэй в повторных переговорах о Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com european_parliament)

ЕС намерен ратифицировать соглашение, что было принято ранее

Совет Европейского союза (ЕС) отказался от повторных переговоров об уступках относительно процедуры выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета ЕС Дональда Туска.

По словам Туска, премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила членам Евросоюза о трудностях, возникших в ходе ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте.

Отмечается, что глава британского правительства попросила ЕС предоставить "дополнительные гарантии", которые позволили бы смягчить условия соглашения и облегчить процесс его принятия в Палате общин. На это страны ЕС не согласились.

"Европейский совет остается приверженным своему заявлению от 25 ноября 2018 года, в котором было принято соглашение о выходе (Британии, - ред.) и одобрено политическую декларацию. Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры", - говорится в заявлении Туска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе в четверг, 13 декабря, состоится специальная встреча лидеров стран Европейского союза относительно соглашения о выходе Британии из ЕС (Brexit).

Добавим, что голосование парламента Британии по соглашению с ЕС о условиях Brexit состоится до 21 января 2019 года. Так, официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что правительство позже назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января.

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Новости Украины Дональд ТускСовет ЕвропыТереза МэйBrexit
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