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У парламенті Британії назвали дату відновлення дебатів щодо Brexit

Новини » Політика    20.12.2018 - 16:09
У парламенті Британії назвали дату відновлення дебатів щодо Brexit
Іллюстративне фото (MaxPixel)

Дискусія буде тривати з 9 по 11 січня

Лідер Консервативної партії у британському парламенті Андреа Ледсом заявила, що Палата представників Великої Британії 9 січня відновить дебати щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як вона зазначила, дискусія буде тривати з 9 по 11 січня. Водночас, вона не назвала конкретної дати голосування щодо угоди про вихід Британії з ЄС у парламенті.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент проведе голосування за угодою з Brexit після 14 січня. Вона додала, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої угоди вже не буде.

Мей заявила, що можливе проведення нового референдумупро вихід країни зі складу Європейського союзу може завдати непоправної шкоди політиці уряду.

Нагадаємо, консерватори готують новий референдум з Brexit за спиною у Мей. Колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер заявив, що Великобританія і Європейський союз повинні підготуватися до другого референдуму за Brexit, тому що парламент, ймовірно, не зможе домовитися про процедуру виходу Британії з ЄС.

До цього Рада Європейського союзу відмовилась від повторних переговорів про поступки щодо процедури виходу Британії з ЄС.

 

 

 

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