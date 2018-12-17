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Мэй прокомментировала возможность нового референдума по Brexit

Новости » Политика    17.12.2018 - 04:32
Мэй прокомментировала возможность нового референдума по Brexit
Фото: Тереза Мэй (Dan Kitwood/Getty Images)

Мэй считает, что новый референдум может нанести вред для экономики страны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что возможное проведение нового референдума о выходе страны из состава Европейского союза может нанести непоправимый ущерб политике правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй считает, что новый референдум может поставить под вопрос "способность правительства действовать демократически", а также уверена, что референдум может способствовать к разделению страны.

Также в опубликованом заявлении премьер-министра сказано, что Британия может остаться без сделки менее чем за четыре месяца до выхода страны, что может привести к катастрофическим последствиям для экономики.

"Давайте не будем разрывать веру с британским народом, пытаясь провести еще один референдум", - сказано в речи Мэй.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй. Консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии с предложением создать межпартийную коалицию для нового голосования по Brexit.

Лондон и Брюссель должны готовиться к новому референдуму по Brexit, - экс-премьер Британии ЕС отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit
Новости Украины референдумТереза МэйBrexit
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