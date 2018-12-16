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Консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй, - The Sunday Times

Новости » Политика    16.12.2018 - 20:21
Консерваторы готовят новый референдум по Brexit за спиной у Мэй, - The Sunday Times
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Некоторые британские чиновники хотят выхода Британии из ЕС без соглашения

Представители британской Консервативной партии ведут подготовку к еще одному референдуму по выходу Британии из Евросоюза (Brexit) без ведома премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Sunday Times.

Как сообщается, консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии с предложением создать межпартийную коалицию для нового голосования по Brexit.

Также, в правительстве обсуждается возможность предложить избирателям выбор между соглашением Терезы Мэй и Brexit без соглашения. В правительстве надеются, что депутаты во время соответствующего голосования включат в бюллетень и вопрос об отказе от Brexit.

"Премьер-министр сможет сказать избирателям, что она пыталась выполнить результаты референдума, но парламент сказал свое слово", - заявил источник издания.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что Великобритания и Европейский союз должны подготовиться к второму референдуму за Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Британии из ЕС.

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