Первые шаги: чем для Украины закончилась встреча "нормандской четверки"

На протяжении последних месяцев президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для завершения войны с Россией ему необходимо лично встретиться с Владимиром Путиным. Прежде всего для того, чтобы понять, готов ли российский лидер к окончанию конфликта.

Первая встреча Зеленского и Путина состоялась в Елисейском дворце в рамках нормандского саммита при участии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Для того чтобы переговоры состоялись, украинская сторона провела разведение сил на трех участках линии соприкосновения и согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".

Накануне поездки во Францию на Банковой объяснили, чего Украина будет добиваться на переговорах. По состоянию на вечер воскресенья, 8 декабря, позиция по Донбассу звучала так: обмен пленными "всех на всех", полное и постоянное прекращение огня, возврат контроля над границей, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований и местные выборы по украинскому законодательству.

В свою очередь в Кремле дали понять, что не намерены пересматривать порядок выполнения минских соглашений, как об этом ранее говорили в команде Зеленского. Вдобавок россияне заявили, что не собираются обсуждать возвращение Крыма ни в каком формате. При этом в рамках двусторонней встречи с Зеленским Путин также хотел обсудить "газовый вопрос", не имеющий отношения к конфликту на Донбассе, но весьма значимый для России.

Разговор при свидетелях

Журналисты начали собираться возле Елисейского дворца еще к полудню. Внутрь их запускали небольшими группами, в первую очередь французов. Незадолго до приезда официальных делегаций на дорогу выскочили две полуобнаженные активистки движения Femen, кричавшие “Stop Putin’s war!”. Однако полиция быстро завершила акцию, задержав женщин.

Вскоре после инцидента лидеры "нормандской четверки" начали по одному прибывать в резиденцию французского президента. До заседания в широком формате прошло несколько двусторонних встреч. В частности, Владимир Зеленский отдельно пообщался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Встречи длились дольше запланированного – в итоге сам нормандский саммит с участием всех глав государств начался примерно в половину седьмого со значительным отставанием от графика. Переговоры прошли в закрытом режиме и продлились более двух часов.

В ходе саммита советники лидеров "нормандской четверки" удалились из зала, чтобы внести правки в несколько пунктов итогового коммюнике. Тогда же стало известно, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Российской Федерации вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Около девяти часов вечера Зеленский и Путин перешли к двусторонним переговорам. Кроме советников по иностранным делам и профильных министров с обеих сторон, в них приняли участие глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, а также министры энергетики Украины и РФ – Алексей Оржель и Александр Новак.

По итогам полуторачасового разговора Путин на ходу заявил прессе, что встреча с Зеленским прошла "хорошо, по-деловому". Кроме переговоров с советниками у президентов была возможность коротко поговорить с глазу на глаз. Однако детали встречи никто из участников не разглашал вплоть до итоговой пресс-конференции.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский – молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции", – рассказал журналистам глава МВД Арсен Аваков, который также приехал в Париж с официальной делегацией.

По окончанию "двусторонки" лидеры "нормандской четверки" собрались за обеденным столом, чтобы еще раз согласовать совместную позицию. К журналистам они вышли уже после полуночи с готовым текстом коммюнике.

В итоговом документе стороны, прежде всего, подчеркнули, что Минские соглашения остаются базой для мирных переговоров. Среди практических шагов названы: полное прекращение огня и обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года.

Также в тексте идет речь о разведении сил и средств на трех новых участках до марта 2020 года. Отмечается, что начнет работать обновленный план по разминированию. В течении месяца Трехсторонняя контактная группа в Минске должна договориться о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Стороны "выразили заинтересованность" в том, чтобы закон об особом статусе Донбасса начал действовать на постоянной основе. Напоследок – "формула Штайнмайера" должна быть прописана в украинском законодательстве.

Через четыре месяца запланирован следующий нормандский саммит. На нем Путин, Зеленский, Макрон и Меркель хотят обсудить вопросы безопасности и политические условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Разные акценты

Формулировки из общего коммюнике – единственное, в чем лидеры стран "нормандской четверки" были согласны между собой, в остальном они трактовали ситуацию и даже саму суть переговоров совершенно по-разному. Как рассказал РБК-Украина собеседник в украинской делегации, во время саммита вносились правки в каждый из пунктов итогового документа, проект которого был подготовлен еще в начале осени.

Выступивший первым Эммануэль Макрон сделал акцент на том, что за следующие четыре месяца должны быть подготовлены условия для проведения местных выборов в ОРДЛО. Ангела Меркель подчеркнула важность закона об особом статусе, расширения мандата ОБСЕ (круглосуточный мониторинг ситуации на оккупированных территориях), а также проведения признанных ОБСЕ выборов.

"Это непросто. Но при наличии политической воли мы сможем решать такие сложные вопросы (как выборы в ОРДЛО)", – сказала канцлер Германии. Меркель также упомянула о возможности изменения текста Минских соглашений, о котором говорит украинская сторона.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сделал акцент на гуманитарных вопросах, в частности, возвращении украинских политзаключенных, доступе к ним представителей Международного Комитета Красного Креста, разминировании, а также прекращении огня, о котором ранее безрезультатно договаривались "двадцать раз".

При этом Зеленский сказал, что ожидает реальных шагов со стороны России, которая "имеет большое влияние на сепаратистов". Позже на брифинге для украинских журналистов президент разъяснил, что подобные обтекаемые формулировки, как, например, отказ от формулы "Россия-агрессор" нужны для того, чтобы переговоры в принципе могли приносить какой-то результат.

"Я настаивал на восстановлении полного контроля за границей. Я также настаивал на выведении войск... Я подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только по правилам ОБСЕ и по украинским законам", – сказал Зеленский.

Украинский президент также вспомнил о Крыме, хотя позже объяснил, что на обсуждение вопроса с полуостровом у участников саммита просто не хватило времени. А обмен до Нового года состоится по формуле "всех согласованных на всех согласованных" и будет касаться только тех 72 украинцев, которые находятся в плену в ОРДЛО. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

Владимир Путин продолжил гнуть привычную "российскую линию" в отношении Донбасса. В частности, он заявил о необходимости "синхронизировать" мирный процесс с политическими шагами Украины, вроде внесения особого статуса ОРДЛО в украинскую Конституцию.

Путин также несколько раз вернулся к вопросу амнистии боевиков, предложил Украине 25%-ную скидку цены на газ в случае "совместной работы" над этим вопросом и вспомнил даже о "защите прав русскоязычного населения".

Отвечая на вопрос украинской журналистки о том, почему РФ не дает согласия на изменение Минских соглашений в части контроля над границей, Путин сослался на то, что каждый пункт этих договоренностей связан с другими и потому их нельзя переписывать.

Вопрос о границе во время переговоров оказался одним из самых сложных. Как рассказал источник РБК-Украина в украинской делегации, Зеленский предлагал России оперативно вывести с Донбасса свои войска и вернуть границу под контроль Киева, что ускорило бы проведение в ОРДЛО местных выборов, – но безрезультатно.

Как рассказал журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков, в вопросе границы возможен "компромиссный вариант". Он означает, что неподконтрольный участок границы переходит под контроль Украины постепенно, километр за километром, а закончиться этот процесс может перед самой датой местных выборов. Такую идею, по информации издания, Украина тоже предлагала во время переговоров, но поддержки со стороны РФ не нашла.

Вопрос границы перенесли уже на следующий саммит, который должен пройти ориентировочно в апреле следующего года. Собеседник в украинской делегации уверяет, что никаких предварительных условий для его проведения нет. Сам президент Зеленский также сказал, что "никакого домашнего задания не существует".

Но Украина в любом случае должна продлить действие существующего закона об особом статусе Донбасса на один год, о чем публично заявил Зеленский. Потом начнется процесс написания нового документа, в чем в первую очередь заинтересован Киев. Россия же и подконтрольные ей боевики неоднократно высказывались в поддержку норм нынешнего закона с очень обширной автономией ОРДЛО, и выступают против его изменений.

В то же время в команде президента говорят, что никаких дедлайнов относительно нового закона об особом статусе, а также об официальном закреплении "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не существует.

О необходимости как-то продвигаться в выполнении Минских соглашений в ходе переговоров говорилось довольно много, как и о том, что они не выполнялись предыдущей украинской властью. При этом, утверждает собеседник издания, Макрон и Меркель в целом склонялись к позиции Украины, а не РФ.

"У нас возникли опасения насчет французов и немцев, когда мы долго обсуждали самый первый пункт, о разведении войск, но потом они нам реально помогли", – добавил источник.

На двусторонней встрече Зеленского и Путина обсуждались не только вопросы, связанные с Донбассом, но также транзит и поставки в Украину российского газа. "Нет пока договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать на лучших условиях, чем до этого обсуждали наши представители", – рассказал президент украинским журналистам.

По его словам, Украина настаивала на контракте на 10 лет, а Россия – на один год, потому прийти к общему знаменателю было сложно. Собеседник в команде Зеленского уточнил РБК-Украина, что, скорее всего, удастся заключить контракт дольше, чем на три года, но при этом главный вопрос, по его словам – объем российского газа, который будет прокачиваться через украинскую ГТС.

"Мы, конечно, привезли на саммит огромный пакет предложений, что-то получилось, что-то нет, но если смотреть объективно, то мы смогли добиться реального прогресса по итогу", – уверен источник в окружении президента Украины.