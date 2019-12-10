В "Нафтогазе" рассказали детали газовых переговоров Зеленского и Путина

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Украина и Россия не достигли соглашений о транзите газа

На встрече президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - не достигли договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает пресс-служба НАК в Facebook.

По его словам, пока никаких договоренностей по транзиту газа достигнуто не было. Он также отметил, что российская сторона всегда на самых разных уровнях поднимала вопросы транзита газа.

"Что важно, поскольку мы готовили украинскую позицию в Киеве, а это заняло определенное время, таким образом, как велись переговоры, украинская сторона и в этот раз занимала нашу стандартную позицию, которая нацелена на максимальное сохранение интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива. То есть нашей ГТС и как "Нафтогаза", который является владельцем уже выигранного кейса в Стокгольме и новых кейсов Стокгольма", - отметил Коболев.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным договорились продолжить переговоры по транзиту газа.