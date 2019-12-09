Парижский договор: с чем Владимир Зеленский едет на саммит "нормандской четверки"

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нормандский саммит, который состоится сегодня, 9 декабря, в Париже пока выглядит самым тяжелым испытанием для Владимира Зеленского за время его президентской каденции.

"Прекратить войну" – одно из главных предвыборных обещаний Зеленского, которое он, судя по всему, намерен выполнить. Но формат, условия, цена и последствия этого "прекращения" пока многим непонятны, что дает внутриукраинской политической оппозиции новый импульс к протестным акциям.

О том, с чем Украина подходит к саммиту "нормандской четверки" – в материале РБК-Украина.

В Париже сегодня, 9 декабря, пройдет нормандский саммит, на котором встретятся лидеры Украины, России, Франции и Германии. Помимо этого, как ожидается, состоится несколько двухсторонних встреч, в том числе, между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В последнюю неделю перед саммитом Зеленский и члены его команды многократно пытались объяснить, чего именно хочет Украина от встречи "нормандской четверки", на что готова и на что не готова пойти для выполнения этих задач. А в СНБО тем временем разработали сразу пять возможных сценариев дальнейшего развития ситуации, но общественности их не показали.

Пленные, граница и выборы

Главные направления переговоров в Париже очертил сам Зеленский. Во-первых, это обмен пленными в формате "всех на всех". Во-вторых, выведение российских войск и боевиков с неподконтрольной Украине части Луганской и Донецкой областей с указанием хотя бы примерных сроков. В-третьих, это восстановление контроля над всей украино-российской границей. И последнее – проведение местных выборов в ОРДЛО с учетом "формулы Штайнмайера".

Власти не скрывают, что хотели бы синхронизировать местные выборы на ныне оккупированном Донбассе с очередными местными выборами по всей стране, которые должны состояться в октябре 2020 года. Разработка пошагового плана подготовки к этим выборам входит в план-минимум украинской делегации на переговорах. По информации РБК-Украина, туда же входит и договоренность об обмене пленных, а также о прекращении огня вдоль линии фронта.

Согласно предварительной программе встречи, лидеры Украины, Франции, Германии и России по итогам должны будут обнародовать коммюнике довольно общего характера, проект которого был согласован еще в начале сентября. Но, как говорил РБК-Украина министр иностранных дел Вадим Пристайко, главы государств в ходе переговоров могут достигнуть любых договоренностей.

"Будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов, и не просто слов, а действий, со сроками", – сказал сам Зеленский на прошлой неделе.

Красные линии

Если общие цели Украины на парижских переговорах вполне очевидны, то уступки или компромиссы, на которые готова идти Банковая – вопрос открытый.

Советник Зеленского Андрей Ермак рассказал, что в случае успешного окончания саммита президент предложит Верховной раде снова продлить закон об "особом статусе" ОРДЛО, и это произойдет еще до конца этого года. А изменения в него могут быть внесены уже после Нового года, в частности, туда может быть включена т.н. "формула Штайнмайера", определяющая порядок внедрения "особого статуса".

В таком случае на подготовку этих изменений у власти будет довольно много времени. В этом же году на разработку и обещанное лично Зеленским широкое обсуждение нового закона уже просто не остается времени.

Ермак анонсировал и внесение изменений в Конституцию, связанных с Минскими соглашениями. При этом, как и ранее, на Банковой категорически отрицают официальное закрепление "особого статуса" в Основном законе и трактуют свои идеи как дальнейшее развитие идеи децентрализации.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", – заявил Ермак.

В дипломатической команде президента подчеркивают, что сейчас они лишь вынуждены выполнять те соглашения, которые подписали в Минске их предшественники. Какие именно положения Минских соглашений в части "особого статуса" ОРДЛО власть будет имплементировать, пока неизвестно.

Минские соглашения и давно принятый, но так и не заработавший закон об особом статусе предусматривают амнистию "участникам событий" на Донбассе, отдельный статус и поддержку русского языка, назначение судей и прокуроров с согласия местных советов, "усиление добрососедских отношений" ОРДЛО с соседними областями РФ, создание отрядов "народной милиции".

По последнему пункту Банковая наработала ряд предложений. Есть идея создания совместных патрулей на территории ОРДЛО в составе украинских военных, представителей "народной милиции" и наблюдателей ОБСЕ.

Эти патрули, помимо общего обеспечения порядка на территории, будут охранять склады, на которые свезут часть имеющихся у боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" вооружений (другую часть предполагается вывезти в Россию). При этом "первый и второй армейские корпуса" боевиков, как и собственно т.н. "ДНР" и "ЛНР" в их нынешнем виде, прекратят существование.

Кроме изменений в украинском законодательстве Офис президента хотел бы откорректировать и Минские соглашения. В частности, пункт, согласно которому полный контроль над границей с РФ возвращается лишь после проведения в ОРДЛО местных выборов и конституционной реформы.

Вопрос о контроле над границой регулярно обсуждался в последние годы. Предыдущая украинская власть трактовала ситуацию так: сначала – выполнение всего пакета по безопасности, и лишь потом – переход к политическим вопросам, вроде выборов.

Но из-за того, что за все время российской агрессии на Донбассе не было ни одного относительно устойчивого и долгого перемирия, обсуждение любых других вопросов, кроме прекращения огня и разведения войск, не имело практического смысла. Сейчас на Банковой готовы к различным вариантам восстановления контроля над границей, в том числе совместно с представителями ОБСЕ.

Без этого проведение выборов или реализация любых других мирных инициатив имеет мало смысла, поскольку РФ в любой момент сможет перебросить необходимое количество войск и вооружения в ОРДЛО и спровоцировать новые масштабные столкновения. Потому контроль над границей к моменту выборов в Офисе президента и в МИДе называют в числе "красных линий", которые обещают не переступить на нормандском саммите.

Среди других условий Украины – проведение выборов исключительно по украинским законам, с доступом и нормальной работой всех СМИ, наблюдателей и партий, после вывода всех российских войск и разоружения боевиков и т.п., а также отсутствие прямых переговоров с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР".

В то же время именно "прямой" диалог между Киевом с одной стороны и Донецком-Луганском с другой – одно из самых главных многолетних требований РФ, идеально ложащееся в ее концепцию "внутриукраинского конфликта". До сих пор подобных переговоров, которые де-факто легитимизировали бы боевиков, поставив их вровень с законными лидерами признанных государств, не было.

Говорить с лидерами боевиков украинская власть не намерена и сейчас, взамен предлагая очень громоздкий механизм. От 18 оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выбирается по два представителя: один – ныне проживающий там, другой – внутренний переселенец, живущий на подконтрольной территории.

Потом эти 36 человек выберут между собой шестерых, по три человека с каждой стороны, которые и будут вести между собой переговоры как представители оккупированных территорий. Среди таких переговорщиков могут быть и достаточно известные люди, в частности, имеющие прямое отношение к спортивной сфере.

Транзит газа и прямые поставки

Естественно, во время переговоров, так или иначе, будет подниматься и газовый вопрос. Главный интерес России – заключить с Украиной короткий контракт, чтобы не связывать себя долгосрочными обязательствами после запуска трубопровода "Северный поток - 2".

Также в Москве хотят, чтобы Украина отказалась от международных исков против "Газпрома", а также от взыскания уже присужденной Стокгольмским арбитражем задолженности.

"Простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации – это невозможный вариант", – заявил на это исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В ОП считают, что контракт на транзит газа будет заключен на срок где-то между 3 и 10 годами. У Зеленского также готовы к взысканию задолженности с "Газпрома" природным газом и возобновлению прямых поставок из РФ на будущее. Свой подход к газовой тематике, вызывающий резкую критику у оппозиции, в окружении главы государства называют "прагматичным".

Запасной вариант

План "Б" на случай, если переговоры не принесут никакого результата – построить "стену" на границе с ОРДЛО. Этот план, по информации РБК-Украина, в Офисе президента созрел уже довольно давно, и на мирное урегулирование там дают около года.

Если за это время добиться ощутимого прогресса не удастся, всем желающим будет предоставлена возможность выехать с ОРДЛО на подконтрольную территорию, после чего закроются действующие КПВВ и контакты с оккупированной территорией прервутся, как и попытки ее реинтеграции.

Такая идея вызвала у российской власти негативную реакцию. В целом Москва комментирует нормандский саммит достаточно осторожно, продвигая свой привычный нарратив о выполнении Украиной взятых на себя "обязательств" и умалчивая о каких-либо обязательствах российской стороны.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения – это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", – заявил 5 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Зато подконтрольные РФ боевики накануне саммита развернули серьезную активность в построении своей "государственности", приняв "закон о границе "ДНР", охватывающей всю территорию Донецкой области, а также отказ от украинского языка как "государственного", с отсылкой к дальнейшей интеграции с РФ. Очевидно, это своего рода игра на повышение ставок перед саммитом.

Украинская оппозиция, в свою очередь, активно предостерегает президента от выхода за "красные линии". "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" даже сделали совместное заявление и провели на Майдане "акцию против капитуляции".