Транзитный шантаж: как Кремль готовит газовую ловушку Владимиру Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Контракт на транзит газа из России через Украину истекает немногим более чем через месяц. Кремль пытается привязать вопрос газового транзита к урегулированию конфликта на Донбассе. Эта тема, скорее всего, будет подниматься на встрече лидеров четырех стран в нормандском формате, запланированной на 9 декабря.

"Газпром" настаивает, чтобы "Нафтогаз" отказался от арбитражей и других претензий на 22 млрд долларов. Россияне согласны на краткосрочный транзитный контракт и предлагают вернуться к прямым поставкам газа в Украину. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Через полторы недели главы стран "нормандской четверки" встретятся в Париже. Лидеры Украины, России, Германии и Франции должны обсудить план по прекращению военных действий на Донбассе. Вместе с тем в рамках саммита может быть поднят вопрос газового транзита.

В конце текущего года истекает срок действия контракта на прокачку газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Трехсторонние переговоры в Брюсселе по вопросу подписания нового соглашения зашли в тупик.

"Газпром" идет ва-банк

Украина согласна заключить транзитный контракт на 10 лет при условии прокачки от 60 до 90 млрд кубометров газа в год. Договор будет подписан между "Газпромом" и новосозданной компанией "Оператор ГТС Украины". Последняя, после сертификации по европейским правилам, получит в управление газотранспортную систему с 1 января 2020 года.

Эту модель одобрила Европейская комиссия, но не россияне. "Газпром" предлагает договор на прокачку газа через украинскую "трубу" сроком на один год. И при этом ставит ключевое условие – отказ "Нафтогаза" от всех исковых требований суммарно на 22 млрд долларов.

Из них 3 млрд долларов россияне уже должны заплатить по решению Стокгольмского арбитража, еще 7 млрд долларов составляет штраф Антимонопольного комитета Украины за злоупотребление монопольным положением. Остальное – исковые требования "Нафтогаза" в новом арбитраже в случае остановки транзита.

В качестве компромисса исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" выплатить долг в 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража газом. Позже он сообщил, что без транзитного контракта с 1 января 2020 года российский газ будет закачиваться в украинские хранилища как "газ неопределенного собственника".

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что эту зиму в случае "нулевого транзита" спокойно проживут и Россия, и Украина, и страны Европейского союза. Однако проблемы начнутся ближе к концу весны, когда начнется подготовка к новому отопительному сезону.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на днях заявил, что газопровод в обход Украины "Северный поток - 2" начнет работу в середине следующего года. Но для выхода на полную мощность ему понадобится куда больше времени. Таким образом, россияне не смогут сохранить текущие объемы транзита без использования украинской ГТС.

"Газпрому" придется выполнять свои обязательства по контрактам в ЕС. На первых порах за счет газа, который уже находится в европейских хранилищах. Потом – за счет ресурса, купленного на свободном рынке, в том числе сжиженного газа из США и Катара. Однако настанет момент, когда россияне не смогут выполнять свои обязательства и получат судебные иски от контрагентов, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

""Газпром" будет нести серьезные потери. Одно дело нести потери в течение квартала, они так уже делали в 2015 году, это обошлось в 5-6 млрд долларов. Другое дело, когда ты теряешь этот "кэш" в течение года. Так или иначе, почти половина российского газового экспорта в Европу идет через украинскую ГТС. Грубо говоря, они потеряют больше 20 млрд долларов", – объясняет эксперт.

По иску "Нафтогаза" в начале года были арестованы счета двух компаний, которые выпускают евробонды российского газового монополиста. Потому в середине ноября "Газпром" отказался от планов привлечь 3 млрд евро от размещения облигаций.

"Россияне готовы идти на жертвы, на потерю денег, у них есть запас прочности. Но для них могут настать худшие времена, цена на газ невысокая, они начнут терять объемы рынка в Европе, они точно так же уязвимы. Нужно Украине отдать 3 млрд долларов, а это для них себя не уважать", – говорит директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

По его словам, после проигрыша в Стокгольмском арбитраже ряд менеджеров "Газпрома" потеряли свои должности. Реакция кремлевской верхушки на поражение "Нафтогазу" была настолько сильной, что кресло зашаталось даже под главой компании Алексеем Миллером.

Зима пройдет спокойно

"Нафтогаз" считает требования россиян для подписания нового контракта неприемлемыми и готовится к "нулевому транзиту". По состоянию на конец октября в газохранилищах находилось 21,75 млрд кубометров газа, также заключен контракт на поставку 450 млн кубометров из Европейского союза в первом квартале следующего года.

Большинство собеседников РБК-Украина из газовой отрасли уверены, что стране не стоит переживать за нынешний отопительный сезон. "Отработаны сценарии, как нам использовать ГТС в реверсном режиме, чтобы пройти зиму за счет наших хранилищ, собственной добычи и импорта из ЕС", – рассказывает директор по исследованиям DiXi group Роман Ницович.

Более того, в краткосрочной перспективе участникам рынка удастся заработать, если новый контракт не будет заключен. Остановка транзита с января позволит продавать накопленный ресурс по высокой цене. Это выгодно "Нафтогазу", "Газпрому" и всем трейдерам, уверяет Геннадий Кобаль.

В апреле-мае начнется подготовка к следующей зиме. В случае "нулевого транзита" Украина не останется без газа, но его стоимость возрастет. Эксперты считают, что недостатка в поставщиках у страны не будет, да и уровень потребления сейчас куда ниже, чем 10 лет назад во время очередной "газовой войны" Москвы с Киевом.

"Есть много игроков, которые готовы удовлетворить спрос украинского рынка. Вопрос не стоит так, что без "Газпрома" газа не будет. Единственный вопрос в том, какой будет цена. Понятно, что в новой конфигурации газовых потоков в Восточной Европе мы оказываемся не в самой выгодной позиции", – добавляет Роман Ницович.

В польский терминал Свиноуйсьце уже пришла первая партия американского сжиженного газа в размере 90 млн кубометров, законтрактованная украинской компанией "ЭРУ". Польша готова увеличить поставки в Украину до 6,6 млрд кубометров в год. Но для этого нужно усовершенствовать газовую инфраструктуру, что потребует значительных инвестиций.

"Дефицита газа на рынке нет, ничто не помешает европейским компаниям поставлять газ в Украину, но он будет дороже. Мы должны понимать, что за безопасность и независимость нужно платить больше", – уточняет Михаил Гончар.

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что "Газпром" все же попробует надавить на Украину через европейцев. Мол, такая же ситуация была в 2009 году, когда был подписан действующий транзитный контракт на выгодных для россиян условиях.

"У нас есть другие козыри, чтобы привести россиян в чувство. Например, запретить транзит газа в направлении Молдовы. В Приднестровье электроэнергию делают из газа. Когда российская 14-ая армия останется без газа и электрики, может они прозреют немного. Нужно не стесняться их шантажировать", – говорит Геннадий Кобаль.

Нормандский торг

В сложившейся ситуации Кремль пытается связать решение военного конфликта на Донбассе с газовыми вопросами. В последнем телефонном разговоре президентов России и Украины, кроме обсуждения возврата оборудования с украинских военных катеров, Владимир Путин поднял тему "транзитного контракта".

Ранее президент РФ и его подчиненные не единожды заявляли о готовности возобновить прямые поставки газа в Украину со скидкой в 25%. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на днях рассказал, что Кабинет министров Украины может направить эту скидку на субсидии.

"Если мы будем иметь сниженную цену, потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – объяснил он.

Как известно, "Нафтогаз" отказался от покупки российского газа четыре года назад. Высока вероятность, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Ранее о такой возможности заявлял глава украинского МИД Вадим Пристайко, отметив, что "этот вопрос не является основой для восстановления мира в Украине".

"Даже если газовый вопрос не будет включен в официальную повестку нормандской встречи, ничто не мешает Путину отвести Зеленского в сторону и начать прессовать. Но тут нужно помнить, что не президент ставит подпись под контрактом, и какие бы посылы не были с российской стороны, мы понимаем, что это просто слова, за которыми ничего не стоит. Это механизм "развода", а "кидок" будет позже", – убеждает Михаил Гончар.

Многие собеседники РБК-Украина считают ошибкой обсуждение экономических контрактов в "нормандском формате". Мол, Россия пытается выторговать лучшие условия для сделки, связав газ с вопросами возврата пленных и вывода войск с оккупированных территорий.

Роман Ницович напоминает, что в обмен на дешевый газ Украина продлила на 25 лет пребывание Черноморского флота РФ в Крыму и отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Украинская сторона должна избегать пакетных соглашений и решать газовые вопросы только по правилам европейского энергорынка, уточняет эксперт.

"Весной ситуация кардинально поменяется. Потому россияне сейчас используют методы политического и психологического давления. Как говорится "берут на понт". Уже подключили Путина, но он не такой страшный. Так что если удастся выдержать этот прессинг, то потом нарисуется совершенно другой сценарий", – уверен Гончар.