Путин займет жесткую позицию на нормандской встрече

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин не намерен пересматривать минские соглашения

На нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин займет жесткую позицию в отношении последовательности выполнений пунктов минских соглашений по Донбассу. Об этом со ссылкой на источники пишет российский "Коммерсант".

Сообщается, что российская сторона не намерена пересматривать минские соглашения. Кроме того, источник уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. При этом в России рассчитывают на то, что на безальтернативности соглашений будут настаивать также Франция и Германия.

Также сообщается, что Путина удовлетворит развитие отношений с Украиной по грузинской модели с двусторонними связями при сохранении оккупированных территорий.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Путиным после переговоров в нормандском формате.

Кроме того, стало известно, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года. В частности, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".