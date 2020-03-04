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Парижский Лувр возобновил свою работу после закрытия в связи с коронавирусом

Новости » Общество     04.03.2020 - 16:55
Парижский Лувр возобновил свою работу после закрытия в связи с коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Музей 1 марта закрыли для туристов из-за угрозы распространения коронавируса

В Париже (Франция) сегодня, 4 марта, возобновил работу художественный музей Лувр, которой закрывали в связи с коронавирусом. Об этом сообщает издание Japantimes.

Отметим, музей 1 марта закрыли для туристов из-за страха распространения коронавируса.

Напомним, во Франции по состоянию на 2 марта было зарегистрировано 130 случаев заражения новым коронавирусом, среди них двое умерли.

Напомним, китайские ученые заявили, что коронавирус COVID-19 разделился на два штамма - более агрессивный (L) и менее агрессивный (S).

РБК-Украина сообщало, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

В Украине сейчас 1 подтвержденный случай коронавирус. В ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что сегодня запланирована встреча представителей Минздрава с представителями посольств других стран совместно с ВОЗ.

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