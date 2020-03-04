Паризький Лувр відновив свою роботу після закриття у зв'язку з коронавірусом

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Музей 1 березня зачинився для туристів через загрозу поширення коронавірусу

У Парижі (Франція) сьогодні, 4 березня, відновив роботу художній музей Лувр, якій зачиняли через коронавірус. Про це повідомляє видання Japantimes.

Зазначимо, музей 1 березня зачинився для туристів через страх поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у Франції станом 2 березня було зареєстровано 130 випадків зараження новим коронавірусом, серед них двоє померли.

Нагадаємо, китайські вчені заявили, що коронавірус COVID-19 розділився на два штами - більш агресивний (L) і менш агресивний (S).

Також РБК-Україна повідомляло, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, складає близько 3,4%.

В Україні наразі 1 підтверджений випадок коронавірусу. Найближчим часом в Україну прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що сьогодні заплановано зустріч представників МОЗ з представниками посольств інших країн спільно з ВООЗ.