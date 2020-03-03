Коронавирус зафиксирован в Украине: что известно

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Коронавирус зафиксирован у мужчины в Черновцах

Коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны, подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Скалецкая прокомментировала первый случай заражения коронавирусом в Украине

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что пока существуют незначительные риски того, что от зараженного в Черновцах мужчины пойдет распространение коронавируса по территории Украины.

Кабмин запустил специальную инфостраницу о коронавирусе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Украине. Он также заявил о готовности государства оперативно реагировать и предоставлять медпомощь. Кроме того, он сообщил, что правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией о коронавирусе.

Украина - 74-ая страна, сообщившая о случае заражения коронавирусом за пределами Китая

Как сообщает CNN, Украина стала 74-ой страной помимо Китая, где зафиксирован случай заражения коронавирусом. В частности, ранее случаи коронавируса были зафиксированы в приграничных с Украиной странах - Беларуси, РФ и Румынии.

ВОЗ может предоставить Украине дополнительные тест-наборы

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Всемирная организация здравоохранения при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики короновируса. При этом он отметил, что сейчас в Украине достаточно тестов.

Коронавирус зафиксировали у жителя Черновцов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о первом случае заражения коронавирусом на территории Украины. По его словам, случай зарегистрирован в Черновцах, заразился мужчина, который недавно вернулся из Италии. Сейчас медики работают с лицами, которые контактировали с пострадавшим.

"Ближайшая контактная - это жена, которая с ним путешествовала, вместе возвращались и вместе находились в самоизоляции. Сейчас жена находится в самоизоляции", - сообщил он.

По словам Ляшко, у мужчины обнаружили симптомы коронавируса 28 февраля, 29 февраля он был госпитализирован, а вчера, 2 марта, завершилось исследование анализов. Сейчас мужчина госпитализирован, у него лихорадка и сухой кашель.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Опубліковано Кабінет Міністрів України Вівторок, 3 березня 2020 р.

Для профилактики заболевания медики выпустили ряд рекомендаций

Как отметили в Минздраве, чтобы предупредить заражение, необходимо:

часто мыть руки,

прикрывать рот и нос во время кашля,

избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель,

обратиться к врачу в случае повышенной температуры, кашля и затрудненного дыхания,

не употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на утро 3 марта 2020 года в мире было зарегистрировано почти 100 тыс. подтвержденных случаев заражения коронарирусом, свыше трех тысяч из них - летальные. Вместе с тем, на данный момент выздоровели уже более 48 тыс. человек.