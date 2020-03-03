Коронавирус зафиксирован в Украине: что известно

Коронавирус зафиксирован у мужчины в Черновцах
Коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны, подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.
Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что пока существуют незначительные риски того, что от зараженного в Черновцах мужчины пойдет распространение коронавируса по территории Украины.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Украине. Он также заявил о готовности государства оперативно реагировать и предоставлять медпомощь. Кроме того, он сообщил, что правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией о коронавирусе.
Как сообщает CNN, Украина стала 74-ой страной помимо Китая, где зафиксирован случай заражения коронавирусом. В частности, ранее случаи коронавируса были зафиксированы в приграничных с Украиной странах - Беларуси, РФ и Румынии.
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Всемирная организация здравоохранения при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики короновируса. При этом он отметил, что сейчас в Украине достаточно тестов.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о первом случае заражения коронавирусом на территории Украины. По его словам, случай зарегистрирован в Черновцах, заразился мужчина, который недавно вернулся из Италии. Сейчас медики работают с лицами, которые контактировали с пострадавшим.
"Ближайшая контактная - это жена, которая с ним путешествовала, вместе возвращались и вместе находились в самоизоляции. Сейчас жена находится в самоизоляции", - сообщил он.
По словам Ляшко, у мужчины обнаружили симптомы коронавируса 28 февраля, 29 февраля он был госпитализирован, а вчера, 2 марта, завершилось исследование анализов. Сейчас мужчина госпитализирован, у него лихорадка и сухой кашель.
Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.Опубліковано Кабінет Міністрів України Вівторок, 3 березня 2020 р.
Как отметили в Минздраве, чтобы предупредить заражение, необходимо:
По состоянию на утро 3 марта 2020 года в мире было зарегистрировано почти 100 тыс. подтвержденных случаев заражения коронарирусом, свыше трех тысяч из них - летальные. Вместе с тем, на данный момент выздоровели уже более 48 тыс. человек.