У госпитализированных в Черновцах не обнаружили признаков коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инфекционисты обследовали госпитализированных и не обнаружили признаков коронавируса

У людей, которых сегодня в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус, нет симптомов болезни. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что троих человек привезли в инфекционное отделение.

"Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", - отметила она.

Ранее в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.

Пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. В середине заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется.

РБК-Украина писало, что единственный на сегодня зараженный в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италии.