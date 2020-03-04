Китайские ученые обнаружили, что существует два типа коронавируса

Фото: коронавирус COVID-19 под микроскопом (niaid.nih.gov)

COVID-19 разделился на два подтипа - штамм L и S

Коронавирус COVID-19 разделился на два штамма - более агрессивный (L) и менее агрессивный (S). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ChinaDaily.

Исследуя новый коронавирус ученые из Пекинского и Шанхайского университетов и Академии наук Китая обнаружили, что тип L более агрессивен и распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане.

Со временем вирус мутировал и стал менее агрессивным, что, вероятнее всего, стало причиной спада количества заражений в Китае. В то же время отмечается, что штамм S старше подтипа L.

По данным ученых, мутация вируса произошла относительно недавно. Подтип L более распространен и охватывает около 70% исследованных штаммов коронавируса.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.