Во Франции коронавирусом заразились уже 130 человек

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Из больниц выписали 12 ранее инфицированных

Во Франции зарегистрировали уже 130 случаев заражения новым коронавирусом, среди них двое умерли. Об этом передает Le Monde.

Также отмечается, что уже 12 человек выписались из больниц. Известно, что случаи коронавируса подтвердили в двенадцати регионах Франции: Иле-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс, где зарегистрировано более десяти больных.

Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, если в них принимают участие более 5000 человек. Кроме того, в Париже в воскресенье не открылся Лувр.

Во французской столице также не состоялся полумарафон, в котором должны принять участие более 40 тысяч спортсменов.

Напомним, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в Китае. А в Италии уже зарегистрировали более 1,7 тысяч больных.

Добавим, что в Тернополе медики оперативно отреагировали на ситуацию с подозрением на заболевание ребенка коронавирусом. Инфекция у ребенка лабораторно не подтвердилась.