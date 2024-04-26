Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 квітня, становлять 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 463 930 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 автомобілів та 31 артсистему противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська могли б ще більше стабілізувати свій виступ на північний захід від Авдіївки та просунутися далі на захід від Очеретиного, внаслідок чого українським силам все важче утримуватиме позиції вздовж лінії Бердичі-Семенівка-Уманське.

В Україні на фронті протягом доби сталося 114 бойових зіткнень. Авіація знищила 3 зенітно-ракетні комплекси противника.

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