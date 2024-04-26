Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 квітня, становлять 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 463 930 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 автомобілів та 31 артсистему противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 463 930 (+950) осіб ліквідовано;
- танків - 7262 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 13 957 (+15) од.;
- артилерійських систем - 11 867 (+31) од.;
- РСЗВ - 1049 од.;
- засоби ППО - 772 од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9461 (+12) од.;
- крилаті ракети - 2119 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 984 (+35) од.;
- спеціальна техніка - 1962 (+16) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська могли б ще більше стабілізувати свій виступ на північний захід від Авдіївки та просунутися далі на захід від Очеретиного, внаслідок чого українським силам все важче утримуватиме позиції вздовж лінії Бердичі-Семенівка-Уманське.
В Україні на фронті протягом доби сталося 114 бойових зіткнень. Авіація знищила 3 зенітно-ракетні комплекси противника.
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