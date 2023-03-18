У Парижі заборонили проводити протести в "гарячих точках" міста

Як повідомляється, протягом останніх двох вечорів люди збиралися на вулицях, протестуючи проти законопроекту про пенсійну реформу, який підвищить вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

"Через серйозні ризики порушення громадського порядку і безпеки будь-які збори на площі Згоди та її околицях, а також в районі Єлисейських полів заборонені", - заявила поліція.

Проте, це рішення не зупинило демонстрантів, які вийшли на вулиці в інших місцях з транспарантами та профспілковими прапорами. Рано вранці в суботу противники пенсійної реформи увійшли в торговий район Les Halles в центрі Парижа.

По всій країні відбуваються нові демонстрації, а в Парижі очікується, що великий мітинг розпочнеться о 18:00 на площі Італії.