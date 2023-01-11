У Франції піднімуть пенсійний вік, що загрожує протестами

Уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку. Після цього профспілки закликали до страйків та протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як стверджують представники профспілок, ця пенсійна реформа несправедлива і не потрібна. Так, лідери профспілок домовилися про загальнонаціональний страйк 19 січня, який започаткує серію демонстрацій та протестів.

Опитування Odoxa показало, що четверо з п'яти громадян виступають проти підвищення пенсійного віку.

Зазначається, що право вийти на пенсію у відносно молодому віці глибоко цінується у Франції, і реформа стане серйозним випробуванням здатності президента Еммануеля Макрона досягти змін, оскільки в країні зростає соціальне невдоволення зростанням вартості життя.

Пенсійна реформа Макрона передбачає вихід на пенсію у 64-річному віці. Ініціативу ще має схвалити парламент.

Як заявляють в уряді, життєво важливо не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

"Я добре розумію, що зміна пенсійної системи викликає питання та побоювання серед французів", - заявила прем'єрка Елізабет Борн. Вона також додала, що Франція "має дивитися правді у вічі".

Реформування пенсійної системи у Франції мало відбутися у 2020 році, але процес заморозили через пандемію коронавірусу.

Уряд Франції планує, що пенсійний вік підвищуватиметься на 3 місяці на рік, починаючи з вересня - і аж до 2030 року. Додамо, що з 2027 року для отримання повної пенсії французам потрібно буде відпрацювати 43 роки.

Нагадаємо, щотри роки тому верховний комісар Франції по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Її пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, через яку у країні почалися масові страйки.