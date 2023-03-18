У Парижі протести проти пенсійної реформи призвели до зіткнень із поліцією

У столиці Франції Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією сталися сутички. В результаті, заздалегідь є постраждалі з обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У столиці Франції Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією сталися сутички. В результаті є постраждалі з обох боків.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ для боротьби з масовими заворушеннями, коли протестувальники зібралися на паризькій площі Згоди біля будівлі парламенту Національної асамблеї.

Демонстранти протестують проти планів уряду підвищити пенсійний вік у Франції на два роки до 64 років. Акції вилилися у хвилю страйків із початку 2023-го.

Опитування Toluna Harris Interactive для радіо RTL показує, що понад 8 із 10 осіб незадоволені рішенням уряду пропустити голосування в парламенті, а 65% хочуть продовження страйків та протестів.

Французи глибоко віддані збереженню офіційного пенсійного віку лише на рівні 62 років.

Широкий союз основних профспілок Франції заявили про продовження протестів. Вони заплановані, зокрема, на ці вихідні, а новий день загальнонаціонального страйку заплановано наступного четверга.

Зазначається, що в той час, як вісім днів загальнонаціональних протестів з середини січня і багато інших місцевих страйків мали в основному мирний характер, заворушення в ці четвер і п'ятницю нагадували протести "жовтих жилетів" наприкінці 2018 року.